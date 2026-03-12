Аккредитив онлайн: как цифровые сервисы меняют рынок недвижимости

Финансовые услуги переживают очередную волну цифровизации: банки запускают оформление аккредитивов в мобильном приложении. Начали со вторичного рынка недвижимости.

Аккредитив, как способ безналичных расчётов, позволяет при крупных сделках защитить интересы сторон. При выполнении всех условий договора продавец гарантированно получает деньги, а покупатель — объект, за который заплатил. В ином случае, деньги возвращаются. В онлайн-версии условия раскрытия аккредитива формируются под конкретную сделку: стороны по своему усмотрению определяют условия и сроки. Покупатель заполняет эти параметры, данные по объекту и продавцу в мобильном приложении. А банк переведет денежные средства продавцу только после выполнения всех условий, указанных в заявлении.

Старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин:

Развитие цифрового селф-сервиса — стратегический банковский приоритет.

Со слов Охорзина, аккредитив становится таким же простым инструментом, как онлайн-платёж, сохраняя при этом надёжность и безопасность. Ранее оформление аккредитива требовало личного визита в банк, заполнения бумажных документов и согласование деталей. Теперь этот процесс можно пройти цифровым путём.

Сейчас такие решения охватывают сделки между физическими лицами при соблюдении базовых правил: продавец должен являться резидентом РФ, а объект не находиться в залоге. При этом сохраняется возможность открыть аккредитив в любом банковском отделении для сделок любого формата. Эксперты отмечают, что развитие подобных сервисов не только ускоряет сделки с недвижимостью, но и повышает прозрачность рынка. По мере совершенствования технологии можно ожидать расширения функционала таких решений.