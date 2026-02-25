Между тюменскими деревнями и селами заасфальтируют 32 км грунтовых дорог

Фото - @gus72to

Более 129 километров дорог отремонтирует Управление автомобильных дорог Тюменской области в этом дорожном сезоне. Из них чуть больше 97 километров региональных дорог в нормативное состояние приведут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", остальные 32 километра - в рамках работ по соединению населённых пунктов дорогами с твёрдым покрытием.

В Главном управлении строительства сообщили, что в планах заасфальтировать чуть больше 6 километров автодороги Викулово-Ермаки-Жигули в Викуловском округе, 2,3 км автодороги Русаково-Батурина в Аромашевском округе, около 10 км автодороги Медведево-Быстрая в Голышмановском округе, 8 км автодороги Раздолье-Бузаны в Армизонском округе и около 4,8 км автодороги дорога Омутинское-Армизонское-Медвежка в Омутинском округе.