Заболеваемость гриппом и коронавирусом в Тюменской области пошла на спад

В Тюменской области с 16 по 22 февраля заболеваемость ОРВИ снизилась на 3% к предыдущей неделе, гриппом на 37,5%, новой коронавирусной инфекцией - на 32,6%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Эпидпороги среди совокупного населения и в возрастных группах не превышены. Циркулируют вирусы гриппозной и негриппозной этиологии.
"Крепкий иммунитет крайне важен для создания барьера на пути вируса, старайтесь придерживаться здорового образа жизни, включая полноценный сон, физическую активность, сбалансированное питание, употребление продуктов, богатых витамином С", - напоминают в РПН.
