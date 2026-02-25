Заболеваемость гриппом и коронавирусом в Тюменской области пошла на спад

В Тюменской области с 16 по 22 февраля заболеваемость ОРВИ снизилась на 3% к предыдущей неделе, гриппом на 37,5%, новой коронавирусной инфекцией - на 32,6%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидпороги среди совокупного населения и в возрастных группах не превышены. Циркулируют вирусы гриппозной и негриппозной этиологии.

"Крепкий иммунитет крайне важен для создания барьера на пути вируса, старайтесь придерживаться здорового образа жизни, включая полноценный сон, физическую активность, сбалансированное питание, употребление продуктов, богатых витамином С", - напоминают в РПН.