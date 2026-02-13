Россияне переходят на альтернативные платежи

Россияне все чаще выбирают альтернативные платежные инструменты для своих ежедневных покупок. По данным ВТБ, в 2025 году пользователи совершили более 1,4 млрд оплат и потратили свыше 1,5 трлн рублей с помощью платежных стикеров, Мир Pay, СБП и сервиса бесконтактной оплаты – это почти в два раза больше, чем годом ранее.



Оплата стикерами остается одним из самых популярных способов альтернативных платежей. По итогам прошлого года на них пришлось 5,7% от общей суммы трат и 7,2% от числа всех оплат — это втрое больше, чем в 2024. За прошлый год число пользователей выросло на 30%. В 5 раз стало больше тех, кто предпочитает сервис бесконтактной оплаты. Доля СБП занимает 4,6% по количеству оплат и 11% по сумме трат.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отмечает, что современные платежные инструменты продолжают набирать популярность у россиян по трём причинам: простота, удобство и безопасность. Альтернативные способы оплаты уже перешли из технологического тренда в ежедневные финансовые привычки населения. Вместе с тем, банки работают над усовершенствованием таких инструментов, разрабатывая новые сценарии использования сервисов и дополнительных преимуществ для пользователей.