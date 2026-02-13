Более 10 млн рублей компенсации получили травмированные работники при помощи прокуратуры в 2025 году

Прокуроры в 2025 году продолжали защищать и права пострадавших на производстве работников, добиваясь компенсационных выплат. В суды было направлено 13 исковых заявлений о взыскании компенсации морального вреда на сумму 19,2 млн рублей. По 19 таким искам прокуроров было взыскано компенсаций на общую сумму свыше 10 млн рублей.

К примеру, 800 тыс. рублей выплатил по иску прокуратуры Калининского административного округа г. Тюмени работодатель работнику, получившему тяжелую травму головы на строительной площадке многоэтажного жилого дома.

Надзор за соблюдением трудовых прав граждан является одним из приоритетных направлений органов прокуратуры и будет продолжен, подчеркивают в прокуратуре ТО.