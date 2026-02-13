В тюменском "Градостроителе" для реабилитации участников СВО используют "Сенсорию"

В областном лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" внедрён программно-аппаратный комплекс "Сенсория 65". Оборудование отечественное и позволяет выстраивать индивидуальные программы восстановления, работать с двигательными и когнитивными нарушениями, вовлекать пациентов в реабилитацию с первых занятий.

"Благодаря новому оборудованию врачи обеспечивают ещё более качественное и быстрое восстановление. Это важно для всех категорий пациентов, включая ветеранов СВО, для которых "Градостроитель" – крупнейший реабилитационный центр с мощной материально-технической базой и высокопрофессиональными специалистами", - сообщил губернатор Моор.

Комплекс приобретен по программе "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".