В тюменском "Градостроителе" для реабилитации участников СВО используют "Сенсорию"

В областном лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" внедрён программно-аппаратный комплекс "Сенсория 65". Оборудование отечественное и позволяет выстраивать индивидуальные программы восстановления, работать с двигательными и когнитивными нарушениями, вовлекать пациентов в реабилитацию с первых занятий.
"Благодаря новому оборудованию врачи обеспечивают ещё более качественное и быстрое восстановление. Это важно для всех категорий пациентов, включая ветеранов СВО, для которых "Градостроитель" – крупнейший реабилитационный центр с мощной материально-технической базой и высокопрофессиональными специалистами", - сообщил губернатор Моор.
Комплекс приобретен по программе "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru