Более 216 млн рублей от компаний-должников помогла получить тюменцам прокуратура

11:20 13 февраля 2026
Прокуроры Тюменской области за 2025 год защитили права 22,5 тыс. работников, которым работодатели задолжали свыше 216 млн рублей. За несвоевременную оплату труда к административной ответственности привлечены 102 работодателя, к уголовной – 7 лиц, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, после вмешательства Тобольской межрайонной прокуратуры выплачены долги работникам гормолзавода на общую сумму 2,4 млн руб. По постановлению прокуратуры исполняющий обязанности генерального директора завода привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Прокуратура Центрального административного округа Тюмени, комплексно применив меры прокурорского реагирования, добилась полного погашения задолженности по заработной плате перед 179 работниками ОАО "ЗАПСИБХЛЕБ" на сумму свыше 13 млн рублей.

1 447 работникам АО "СтальМост" выплачена задолженность по оплате труда за август - декабрь 2025 года в размере более 100 млн рублей.

