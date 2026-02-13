Тюменца отправили в колонию на 2 года за кражу куртки, духов и выпитый кофе в чужом доме

Летом 2025 года 49-летний нетрезвый мужчина проник в чужой дом в деревне Патрушева, в котором никого не было, выпил кофе и заночевал на хозяйской кровати. Покидая дом рано утром, он прихватил с собой из шкафа куртку и духи, находившиеся на первом этаже у камина.

"Обновы" мужчина спрятал на балконе квартиры, в которой проживал, но быстро с ними расстался - после того как мужчине позвонили сотрудники полиции и предложили явиться для дачи пояснений. В полиции он все рассказал, похищенное вернул. В суде согласился с обвинением в полном объёме и вину свою признал.

"Учитывая все обстоятельства по делу, суд назначил наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения вновь назначенного наказания и наказания, назначенного приговором мирового судьи судебного участка № 5 Калининского судебного района г. Тюмени от 14.01.2026 года, в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе судов ТО.

Приговор суда не вступил в законную силу.