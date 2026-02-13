Книжную выставку в честь Года единства народов России открыли в Тюмени

В Тюменской областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева 12 февраля презентовали книжно-иллюстративную выставку "Моя страна – моя семья", она отражает историческое и культурное многообразие страны.

Директор областной научной библиотеки Ольга Адамович:

При подготовке выставки мы долго искали подходящее название. В итоге один из сотрудников предложил вариант "Моя страна – моя семья". Название точно отражает нашу идею: мы живем в России, на общей территории, и нас объединяет единый культурный код – русский язык, традиции и ценности, важные для каждого из нас.

Вниманию посетителей представлены издания об историческом наследии России, традициях, языках, фольклоре, праздниках и ремеслах народов нашей страны. Отдельный блок составляют художественные и научно-популярные книги на языках народов России, а также произведения о подвигах и героизме народов страны.

Выставка состоит из пяти тематических разделов: "Помня о прошлом, создаем будущее"; "Добром душа согрета"; "Сокровища народной культуры"; "Живое слово родной земли"; "Служение Родине: уроки истории и современность".

Дополнением к основной экспозиции стала выставка копий из собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина "СВОй край". Проект отражает историю 12 городов, расположенных на воссоединенных территориях. В экспозиции представлены портреты выдающихся исторических деятелей, основавших или прославивших города Донбасса и Новороссии.

Вход на выставку свободный.