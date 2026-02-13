Тюменские дети вместе с родителями делают окопные свечи для участников СВО

В центре развития творчества детей и юношества "Бригантина" 11 февраля прошла особенная встреча. В студии "Арт-макет" под руководством педагога Татьяны Пелевиной дети и родители объединились ради важного и доброго дела - вместе они изготовили окопные свечи. Это не просто источник света и тепла в полевых условиях, это символ поддержки, напоминание о том, что дома бойцов ждут и гордятся ими, отмечают организаторы.

14 февраля эти свечи отправят в Краснодон. Отправка организована совместно с Советом ветеранов ж.р. Тарманы.

"Благодарим каждую семью, принявшую участие в акции! Ваша инициативность и тепло рук превратились в реальную помощь. Когда мы едины — мы согреваем мир вокруг!" - уверены в "Бригантине".