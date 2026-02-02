Общий объём инвестиций в экономику Тюменской области за пять лет превысил 1,5 трлн рублей

Несмотря на внешние ограничения последних лет, Тюменская область сохраняет устойчивое развитие. Одной из самых динамичных отраслей остаётся промышленность – за пять лет обрабатывающий сектор вырос более чем в полтора раза. Активно развиваются сельское хозяйство и туризм, в последние годы серьёзный импульс получили креативные индустрии. Общий объём инвестиций в экономику области за пять лет превысил 1,5 трлн рублей. Об этом губернатор Александр Моор сообщил на совещании, которое провел в правительстве региона министр экономического развития России Максим Решетников.

Темой встреча стали итоги и перспективы социально-экономического, инвестиционного развития региона и стратегическое развитие города Тюмени как опорного населенного пункта. Решетников отметил сильный промышленный и научный потенциал Тюменской области, активную социально-экономическую политику и эффективное использование возможностей федеральных программ и национальных проектов. По итогам совещания министр дал ряд поручений, направленных на поддержку в регионе проектов в сфере туризма и креативных индустрий и развития Тюменской агломерации.