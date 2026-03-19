Свыше тысячи мигрантов выдворили из Тюменской области за пределы РФ в 2025 году

В прошлом году в Тюменской области проведено более четырех тысяч, что выше на 3% в сравнении с прошлым годом, проверочных мероприятий, выявлено более девяти тысяч административных правонарушений. За пределы России выдворен 1031 иностранный гражданин, нарушавший законодательство, начальник УМВД России по Тюменской области Александр Смирнов на заседании Тюменской облдумы с отчетом о деятельности полиции Тюменской области по итогам 2025 года.