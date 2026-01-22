Рынок сбережений в 2025 году вырос на 16%

Накопления вкладчиков в российских банках по итогам 2025 года превысили 66,5 трлн рублей, показав рост на 16% (+9 трлн рублей). Общий объем сбережений в рублях увеличился на 18% (+9,5 трлн) до 63 трлн. Портфель в иностранной валюте в 2025 году сократился на 12%. Такие данные сообщили в ВТБ.
В декабре прошлого года рублевый рынок сбережений продемонстрировал уверенный рост, который поддерживался все еще высокими ставками по накопительным продуктам. Прирост за месяц составил 7% (+4,3 трлн).
Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ:
Уверенный рост рублевых сбережений в декабре прошлого года на фоне высоких ставок стал закономерным финалом года, который стал "временем вкладчика". Накопление стало осознанным процессом и фундаментом на будущее для многих россиян, которые в том числе отложили крупные покупки. Рынок окончательно переориентировался с валютных активов на рублевые инструменты. По нашим прогнозам, рост рынка сбережений продолжится и в этом году, пусть и более умеренными, но все еще двузначными темпами.
