Рынок сбережений в 2025 году вырос на 16%

Накопления вкладчиков в российских банках по итогам 2025 года превысили 66,5 трлн рублей, показав рост на 16% (+9 трлн рублей). Общий объем сбережений в рублях увеличился на 18% (+9,5 трлн) до 63 трлн. Портфель в иностранной валюте в 2025 году сократился на 12%. Такие данные сообщили в ВТБ.

В декабре прошлого года рублевый рынок сбережений продемонстрировал уверенный рост, который поддерживался все еще высокими ставками по накопительным продуктам. Прирост за месяц составил 7% (+4,3 трлн).

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ: