Более 14 тонн смородины, облепихи и рябины собрали тюменские предприятия за 2025 год

В Тюменской области промышленным способом ягоды выращивают на 75,3 гектара, за 2025 год с плодоносящих кустарников собрано 14,6 тонн ягод, сообщили в департаменте АПК.

Выращиванием и переработкой ягод занимаются ООО "Миг" в Викуловском муниципальном округе и ООО ТПК "Ягоды плюс" с филиалами в шести муниципальных округах. Местные предприятия выращивают смородину, облепиху, рябину и черноплодную рябину.

Отмечается, что в 2025 году в регионе полноценный урожай собрали впервые, этому способствовали благоприятные погодные условия и применение специализированной техники.