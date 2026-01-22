Более 14 тонн смородины, облепихи и рябины собрали тюменские предприятия за 2025 год

17:07 22 января 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области промышленным способом ягоды выращивают на 75,3 гектара, за 2025 год с плодоносящих кустарников собрано 14,6 тонн ягод, сообщили в департаменте АПК.

Выращиванием и переработкой ягод занимаются ООО "Миг" в Викуловском муниципальном округе и ООО ТПК "Ягоды плюс" с филиалами в шести муниципальных округах. Местные предприятия выращивают смородину, облепиху, рябину и черноплодную рябину.

Отмечается, что в 2025 году в регионе полноценный урожай собрали впервые, этому способствовали благоприятные погодные условия и применение специализированной техники.

Теги: АПК , итоги года , урожай , ягоды
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2026