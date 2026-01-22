Более 14 тонн смородины, облепихи и рябины собрали тюменские предприятия за 2025 год

В Тюменской области промышленным способом ягоды выращивают на 75,3 гектара, за 2025 год с плодоносящих кустарников собрано 14,6 тонн ягод, сообщили в департаменте АПК.
Выращиванием и переработкой ягод занимаются ООО "Миг" в Викуловском муниципальном округе и ООО ТПК "Ягоды плюс" с филиалами в шести муниципальных округах. Местные предприятия выращивают смородину, облепиху, рябину и черноплодную рябину.
Отмечается, что в 2025 году в регионе полноценный урожай собрали впервые, этому способствовали благоприятные погодные условия и применение специализированной техники.
