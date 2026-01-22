Около тысячи мигрантов выдворили из России тюменские приставы

Фото - https://r72.fssp.gov.ru/

2025 году судебными приставами УФССП России по Тюменской области препровождено до пункта пропуска через государственную границу 958 иностранцев, нарушивших законодательство Российской Федерации. Большинство из них - граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, отправились домой те иностранцы, которые по истечении 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельно этого не сделали - находились и работали в Тюменской области незаконно. Вернуться домой им помогли судебные приставы.

С начала 2026 года на родину отправили уже 29 человек. Для них на ближайшие пять лет въезд на территорию Российской Федерации закрыт.