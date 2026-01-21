Югра начнет выплачивать 3 млн рублей гражданским супругам погибших участников СВО

Право на получение выплаты в размере 3 миллионов рублей в случае гибели участника специальной военной операции расширили власти ХМАО.
Право на выплату будет распространяться на граждан, которые совместно проживали с погибшим не менее трех лет на территории Югры, вели общее хозяйство, а также имели общего несовершеннолетнего ребенка, сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.
