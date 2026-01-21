Тюмень рассчитывает на запуск прямого авиасообщения с Китаем

Китай входит в число основных внешнеторговых партнеров Тюменской области и занимает первое место по объему товарооборота. Интерес сторон в экономической, культурной, образовательных и туристических сферах растет - укреплению сотрудничества может поспособствовать запуск прямого авиасообщения между Тюменью и Пекином, сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев.

"Тюменцам интересен Китай, есть взаимный интерес и у жителей Поднебесной. С помощью консула Ло Шисюна надеемся на скорое решение вопроса организации прямого авиасообщения между Тюменью и Пекином. Об этом же шла речь и на встрече консула с представителями нашей туриндустрии. Мы настроены на продолжение развития отношений в различных сферах с партнерами из Китая", - отметил Пантелеев.

Сотрудничество в промышленности, образовании, культуре, туризме обсуждалось 20 января в правительстве региона во время встречи руководства Тюменской области с генеральным консулом КНР в Екатеринбурге Ло Шисюном.