Тюменские креаторы пригласили китайцев к участию в своих проектах и сотрудничеству

Делегация генконсульства Китайской Народной Республики в Екатеринбурге гостила в Тюмени 19 и 20 января, в список мероприятий вошли экскурсии по пешеходной улице Дзержинского и в доме сказки Ершова, знакомство с представителями креативных индустрий.

Дла выстраивания долгосрочных взаимоотношений гостям рассказали о таких проектах, как "РОБИ" с мультивселенной в сфере образования детей и робототехники с возможностью внедрения проекта в школах, "Музсходке" и лаборатории M’uzLab, кинофестивале "НольПлюс" (возможность изучения языков и культуры посредством создания совместных фильмов образовательно-воспитательного формата, в том числе, короткометражек на базах школ), неделе Моды "Сибирь" (возможность презентации коллекций китайских дизайнеров, участие в аналогичных показах в Китае). Также представили новый проект "809": который направлен на развитие духовно-нравственных ценностей и в ближайшей перспективе планируется к реализации в регионе. Своим опытом в создании креативной продукции поделились и создатели сувенирной продукции "Легенды Сибири", а также производитель чая "Дедушка рекомендует".

Организатором встречи выступило Тюменское агентство развития креативных индустрий при участии уполномоченного представителя Тюменской области в сфере международных и внешнеэкономических связей Александра Горлатова и директора городского департамента экономики и стратегического развития Марии Тугановой.

Для полного погружения в сферу креативных индустрий директор ТАРКИ Алексей Краев предложил представителям Китайской Народной Республики посетить основные события в октябре 2026 года, в том числе форум "КПД". Завершилась встреча позитивно и с обоюдным желанием продолжить общение в рамках намеченных перспектив развития тюменско-китайского сотрудничества.