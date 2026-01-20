Тюмень ожидает новая волна морозов

11:44 20 января 2026
В ночь на 21 января в Тюмени ожидается понижение температуры воздуха до минус 29 °C, а к концу недели — до минус 33 °C, УСТЭК готовится к повышенной нагрузке на объекты тепловых сетей.

Специалисты компании усилили контроль за состоянием тепловых сетей и оборудования, проводят регулярные обходы и мониторинг объектов теплосетевого хозяйства. В случае выявления повреждений аварийно-восстановительные бригады готовы к оперативному реагированию и выполнению восстановительных работ в кратчайшие сроки.

Жителей города предупреждают:

Просим вас соблюдать повышенную осторожность в период резкого похолодания. При обнаружении признаков возможных повреждений тепловых сетей, таких как подтаивание асфальтового покрытия, выход горячей воды на поверхность, интенсивное парение, просим незамедлительно сообщить об это в контакт-центр АО "УСТЭК" по телефону 38-62-00; в службу Единого центра оперативного реагирования (ЕЦОР) по телефону 45-15-20.

