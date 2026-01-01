В Тюменской области отменен режим ЧС, введенный из-за паводка в мае 2025 года

В Тюменской области с 17 января отменяется режим ЧС регионального уровня по паводку в связи с тем, что в полном объеме проведены все мероприятия по ликвидации его последствий, постановление об этом подписал губернатор Александр Моор.

"Отменить с 00 часов 00 минут 17.01.2026 режим чрезвычайной ситуации и региональный уровень реагирования для органов управления и сил территориальной подсистемы Тюменской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - отмечено в документе.

Режим ЧС действовал в Тюменской области с 1 мая 2025 года. Он позволил региональному правительству и органам местного самоуправления более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий.