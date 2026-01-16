Птицефабрика "Пышминская" возобновила работу после карантина по гриппу птиц

Птицефабрика "Пышминская", где в ноябре была выявлена вспышка инфекционного заболевания птиц, подтвердила безопасность производства и продукции - скоро пышминские яйца появятся на полках магазинов, сообщается на официальной странице предприятия в Вк.

"На данный момент Птицефабрикой получено заключение государственной ветлаборатории (ГАУ ТО Тюменская областная ветеринарная лаборатория), которое подтверждает безопасность и разрешает реализовывать продукцию. И на самом предприятии проводится постоянный первичный контроль каждой партии выпускаемой продукции. Этим занимается наша ветеринарная служба. Кроме того, Пышминская направляет продукцию в независимые аккредитованные лаборатории для получения дополнительных заключений и протоколов", - отмечается в сообщениях.