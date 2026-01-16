Тюменьстат проведет опрос населения о доходах и участии в соцпрограммах

С 17 по 30 января 2026 года Тюменьстат проведет выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.
В Тюменской области в обследовании примут участие 1728 домохозяйств.
Интервьюеры будут собирать информацию о составе семьи, социальном положении, уровне образования, жилищных условиях; пенсиях и социальной поддержке; доходах, полученных от предпринимательской и трудовой деятельности, доходах от собственности и других.
По результатам опроса будут сформированы сведения об уровне и структуре денежных доходов, социальных пособиях, компенсациях и иных выплатах.
Итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах размещаются на сайте Тюменьстата.
