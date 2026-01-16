Тюменьстат проведет опрос населения о доходах и участии в соцпрограммах

16:21 16 января 2026
Версия для печати

С 17 по 30 января 2026 года Тюменьстат проведет выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.

В Тюменской области в обследовании примут участие 1728 домохозяйств.

Интервьюеры будут собирать информацию о составе семьи, социальном положении, уровне образования, жилищных условиях; пенсиях и социальной поддержке; доходах, полученных от предпринимательской и трудовой деятельности, доходах от собственности и других.

По результатам опроса будут сформированы сведения об уровне и структуре денежных доходов, социальных пособиях, компенсациях и иных выплатах.

Итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах размещаются на сайте Тюменьстата.

