В Тюменской области посчитали, сколько тонн мусора произвели жители региона за праздники

Жители области побили собственный "рекорд": за период с 31 декабря по 10 января на мусоросортировочные заводы в Тюмени, Тобольске и Ишиме было доставлено около 13,7 тысяч тонн коммунальных отходов. Для сравнения: в 2020 году за этот же период времени мусоровозы вывезли с контейнерных площадок менее 10 тысяч тонн твердых коммунальных отходов.

"В праздничные выходные работники сферы обращения с твёрдыми коммунальными отходами ежедневно трудились во благо жителей. В канун Нового года и последующие десять дней в Тюменской области транспортировано 13668,9 тонн ТКО. В этом сезоне больше всего времени наши земляки посвятили уборке 31 декабря, а также 1 и 5 января", – отметили в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

По данным Тюменского экологического объединения, основная масса коммунальных отходов прошла обработку на тюменском мусоросортировочном заводе. Второе место по объёму поступающих ТКО приходится на тобольский МСЗ. Немногим меньше было доставлено на завод в Ишиме.