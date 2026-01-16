Обновленный офис Сбера откроется в Тюмени в ТЦ "Остров"

Обновленный офис Сбера откроется в ТЦ "Остров" по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинского д. 67 после реконструкции, которая завершится в апреле 2026 года. Помещение станет более открытым и просторным, а также удобным как для посетителей, так и для сотрудников банка.

Клиенты, которые привыкли получать финансовые услуги в этом отделении, могут воспользоваться услугами в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или в ближайших офисах по адресам: ул. Пермякова, д.63, ул. Пермякова, д. 46а, ул. Мельникайте, д.135б, ул. Широтная, д. 171, к.1.

Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка: