Около 250 тысяч туристов отдохнули в Тюменской области в новогодние праздники

Тюменская область за новогодние каникулы приняла порядка 250 тысяч туристов – на 10 тысяч больше в сравнении с прошлогодними новогодними каникулами, сообщил губернатор Александр Моор.

Гости приезжали из 23 регионов – от Москвы и Санкт-Петербурга до Урала и Сибири. Традиционно высоким спросом пользовались термальные источники. Поток в Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник в праздничные дни увеличился более чем в два раза.

Местные жители также любят отдыхать на источниках, спортивные объекты и другие точки притяжения тоже не остались без их внимания.

"Мне тоже удалось на этих зимних каникулах покататься на горных лыжах в тобольском Алемасова – впечатления самые великолепные! Мы делаем всё, чтобы отдых был интересным для семей, детей и гостей разного возраста. Результаты новогодних каникул подтверждают: курс на развитие туризма выбран верно. Важно и дальше делать Тюменскую область местом, куда хочется приезжать", - отметил Моор.