Тюменская область может стать первым регионом РФ, который в строительство федеральных трасс вложит свои деньги

Правительство России подготовило законопроект, согласно которому субъекты РФ смогут использовать собственные средства для строительства и содержания федеральных дорог – вместе с финансированием из федерального бюджета и вложениями частных инвесторов. Новый механизм предполагается использовать в нескольких проектах, в том числе при строительстве южного обхода Тюмени, а также развязки трассы М-12 "Восток" с Малым кольцом – в Подмосковье, сообщил глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Предполагается, что новшество поможет быстрее реализовывать важные для регионов проекты и развивать необходимую инфраструктуру. Благодаря такому решению значительно укрепится транспортная связанность страны и люди смогут выбирать более удобные маршруты для поездок, подчеркнул Михаил Мишустин.