Сбежавшего от следствия в Эквадор тюменца вернули на родину, чтобы осудить за мошенничество

41-летнего жителя Тюменской области обвиняют в мошенничестве на фиктивных покупках протезов, туторов, ортопедической обуви, кресла-коляски, от следствия он скрывался в Эквадоре, но был экстрадирован на родину и теперь предстанет перед судом, сообщает облпрокуратура.

Обвиняемый с января 2021 года по март 2024 года помогал оформлять подложные документы о покупке средств реабилитации 14 инвалидам, благодаря этому они получали компенсацию за якобы самостоятельно приобретенные техсредства реабилитации, которые фактически ими не приобретались. Деньги соучастники делили между собой. Сумма причиненного ущерба превысила 6 млн рублей, размер судебных издержек, связанных с экстрадицией и переводом процессуальных документов, составил около 4 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Нижнетавдинский районный суд для рассмотрения по существу. Соучастники с ограниченными возможностями здоровья осуждены в 2024 году.