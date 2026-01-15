"Росводоканал Тюмень" активно развивает сети водоснабжения и водоотведения в пригороде Тюмени

Фото «Росводоканал Тюмень»

Магистральные водоводы и сеть сливных станций "Росводоканал Тюмень" намерена запустить в этом году в Тюменском округе.

Крупный водовод вдоль Ялуторовского тракта снабдит чистой питьевой водой жителей поселков Богандинский и Андреевский. Городская вода также придёт в п. Новотуринский. Активно идут работы по развитию централизованной системы водоотведения. Канализационные коллекторы и сливные станции ЖБО планируют запустить в с. Мальково, п. Богандинский, п. Винзили и д. Посохова. Дополнительные канализационные насосные станции оборудуют в селах Ембаево и Кулаково.

Для того, чтобы обеспечить растущую нагрузку, в Тюмени завершается реконструкция Метелевских водоочистных сооружений и продолжается реконструкция сооружений очистки сточных вод.

В 2025 году специалисты "Росводоканал Тюмень" обеспечили надежным водоснабжением жителей поселков Боровский и Московский, деревень Падерина, Гусево, Зубарева, Перевалова и Головина Тюменского округа. Построено и реконструировано более ста километров коммуникаций.

Успешный опыт реализации концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения в агломерации с этого года распространён ещё на 15 муниципалитетов Тюменской области. По новым концессиям в течение 15 лет частный оператор построит и реконструирует более 1000 объектов, сообщает департамент ЖКХ.