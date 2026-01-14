В Тюмени из-за мороза отменили автобусные рейсы в Талицу, Щадринск и Екатеринбург

В связи с неблагоприятными погодными условиями 14 января 2026 года приостановлено движение из автовокзала города Тюмени по следующим маршрутам:
🔘 №9786 "Тюмень АВ – Талица АС" отправлением в 09:35;
🔘 №9785 "Тюмень АВ – Шадринский КП" отправлением в 10:20;
🔘 №620 "Тюмень АВ – Шадринский КП" отправлением в 11:55;
🔘 №2756 "Тюмень АВ – Шадринский КП" отправлением в 18:55;
🔘 №5713 "Тюмень АВ – Екатеринбург АВ" отправлением в 22:30.
