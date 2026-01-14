Управляющую компанию Тмюени заставили вернуть на счет более 400 тыс рублей, израсходованных без согласования с жильцами

Прокуратура Калининского административного округа Тюмени через суд обязала ООО "Статус" вернуть на спецсчета более 400 тыс. рублей, так как они израсходованы без соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по улице Чернышевского 2Б.
Проверкой установлено, что УК расходует средства фонда капитального ремонта без соответствующего решения общего собрания собственников помещений в этих домах о порядке проведения капитального ремонта, расходования денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества. Так, со специальных счетов были оплачены работы, которые не относятся к капитальному ремонту (приобретение сигнализатора токсичности газа на крышной котельной, демонтаж сорванного ограждения, снегодержателей, установка дополнительных креплений водосточной системы, установка стендов, замена насосов отопления, текущий ремонт кровли и др.)
Требования удовлетворил Калининский районный суд, после вступления в силу решения суда прокуратура проконтролирует его исполнение.
