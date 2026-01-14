Ремесленная ель Тюмени заняла третье место среди новогодних красавиц России

Оглашены итоги всероссийского конкурса "Ёлки России", в финале за звание главной ёлки боролись новогодние красавицы из 31 крупного города - Тюменская ёлочка на ул. Дзержинского заняла третье место, сообщает ГУС ТО.

В тройку лучших также вошли ели из Тулы и Кронштадта.

Всероссийский конкурс "Елки России" проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Его организует Ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды совместно с ВАРМСУ, АНО "Креативная экономика" и Ресурсным центром "Фейшен ХАБ" при поддержке Минстроя России и Администрации Президента РФ.