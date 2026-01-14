Сбер перевёл кредитование юрлиц с зарубежной Pega Platform на собственное решение Platform V

Сбер внедрил собственное решение для автоматизации кредитования среднего, крупного и крупнейшего бизнеса. Оно построено на программных продуктах СберТеха и полностью заменило зарубежную платформу Pega Platform на всех этапах оформления и сопровождения кредитных сделок, включая оценку рисков.

Для перехода на российский технологический стек Сбер использовал флагманские инструменты цифровой платформы Platform V, отвечающие самым высоким требованиям к безопасности и производительности ПО. Среди них — система автоматизации бизнес-процессов Flow, система управления базами данных Pangolin DB, серверная операционная система SberLinux OS Server, инструмент для автоматизации сборки и развёртывания бизнес-приложений DevOps Tools.

В разработке и внедрении нового решения на базе продуктов Platform V участвовало более 100 команд из разных подразделений Сбера. В ходе миграции на целевой технологический стек было перенесено свыше 130 интеграций программных продуктов. В результате 10 тыс. пользователей получили доступ к современному и безопасному ПО.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка: