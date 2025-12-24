Названы села и деревни, жители которых больше всех хотят, чтобы у них появился мобильный интернет

Ярковское село Гилево, тобольские поселок Надцы и деревня Алга, тюменские Кулига и Елань в Тюменской области набрали наибольшее количество голосов за то, чтобы их в 2026 году в приоритетном порядке подключили к высокоскоростному мобильному интернету.

Голосование проводит Минцифры по всей стране, в 2025 году оно шло с 25 августа по 9 ноября, в нём участвовали почти 600 тысяч человек, в том числе 2204 жителя тюменских населенных пунктов. Окончательный список населённых пунктов, в которых в 2026 году появится мобильный интернет, будет сформирован после проверки соответствия выбранных поселений требованиям для подключения. Всего в следующем году скоростной мобильный интернет появится в 1,5 тыс. деревень и сёл РФ, там установят базовые станции 2G/4G.

По России в топ-5 населённых пунктов, за которые отдали больше всего голосов, вошли села Дмитриановское (Ярославская область), Кужба (Коми), Большезингереево (Башкирия), Усть-Теленгуй (Забайкальский край) и деревня Магадеево (Башкирия). Самые активные регионы по голосованию: Башкирия, Татарстан, Омская, Ульяновская и Челябинская области.