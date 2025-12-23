Тюменцы увеличили спрос на накопительные счета на 31%

Накопительные счета стали самым популярным финансовым продуктом в Тюменской области в 2025 году. Спрос на них, по данным ВТБ, вырос на 31%. Интерес к вкладам в регионе тоже увеличился, но не так сильно – на 5%. Тюменцев, имеющих вклады, за год стало больше на 1%, а вот число владельцев накопительных счетов выросло на треть.

В среднем каждый месяц тюменцы открывали по 13-14 тыс. вкладов и накопительных счетов. Пик интереса к накопительным счетам пришелся в период с марта по июль, тогда ежемесячно фиксировалось по 16 тыс. открытий. А пик спроса на вклады проходит с октября по сегодняшний день. Только на депозитах тюменцев уже накопилось 140 млрд рублей.

Жители Тюменской области стремятся сохранить доходность на фоне снижения ключевой ставки и возможного скорого уменьшения ставок по сбережениям. При этом они не снимают свои накопления, несмотря на предновогодние траты. Это связано с хорошим процентным доходом - средний размер вклада в Тюменской области составил 1,5 млн рублей и стал самым высоким в Уральском федеральном округе. А средний размер накопительного счета в 140 000 рублей – также в тройке максимальных показателей среди регионов.