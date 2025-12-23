Механическая на паузе: улицу перекроют из-за открытия главной елки Тюмени

27 декабря с 7:00 до 21:00 в Тюмени перекроют движение по улице Механической на участке от Холодильной до Максима Горького. Ограничения связаны с праздничным мероприятием — на площади 400-летия Тюмени откроют главную городскую елку.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки. Для объезда можно использовать улицы Республики, Максима Горького, Фабричную и Холодильную.
