Механическая на паузе: улицу перекроют из-за открытия главной елки Тюмени

13:03 23 декабря 2025
27 декабря с 7:00 до 21:00 в Тюмени перекроют движение по улице Механической на участке от Холодильной до Максима Горького. Ограничения связаны с праздничным мероприятием — на площади 400-летия Тюмени откроют главную городскую елку.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки. Для объезда можно использовать улицы Республики, Максима Горького, Фабричную и Холодильную.

