Три миллиона на колёсах: тюменский автовокзал отметил юбилейного пассажира

На тюменском автовокзале поздравили трёхмиллионного пассажира. Им стала Татьяна Попова из села Ингалинское Упоровского района, которая купила билет до Заводоуковска.

Как сообщает главное управление строительства Тюменской области, в честь этого события ей вручили сертификаты на две бесплатные поездки. "Подумаю, куда потрачу сертификаты, скорее всего это будет поездка в Тобольск. Не ожидала, конечно, это такой приятный бонус под Новый год", — поделилась Татьяна.

Директор Объединения автовокзалов и автостанций Артём Антипин отметил, что поздравлять юбилейных пассажиров стало доброй традицией, и рассказал о планах по установке системы кондиционирования и малой архитектурной формы на привокзальной площади. Пассажиропоток уже достиг доковидного уровня, а рост за год составил 2%.