Тюменская область по турпоездкам вошла в топ-10 регионов России

По итогам 10 месяцев 2025 года лидерами по количеству туристических поездок стали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Крым, Свердловская область, Ставропольский край, Тюменская и Ростовская области, сообщили в Правительстве РФ.

О показателях внутреннего туризма за 10 месяцев текущего года на основе данных Росстата рассказали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников. согласно озвученным данным, с января по октябрь число турпоездок по стране достигло 76,2 млн – прирост на 4,8% в сравнении с прошлым годом. Наиболее популярными направлениями за это время стали Сибирь, юг и Северо-Запад страны.

По словам Чернышенко, во многом росту турпотока и развитию инфраструктуры регионов помогает нацпроект "Туризм и гостеприимство". По темпам роста лидируют Карачаево-Черкессия, Адыгея, Калмыкия, Тверская область и Чукотка.

Решетников заявил, что наблюдается устойчивый тренд на расширение географии путешествий по России. Он считает, что этому способствует комплексное развитие туристической инфраструктуры, увеличение номерного фонда и создание новых точек притяжения, что в целом повышает качество и разнообразие турпродукта.

Напомним, в поставленных президентом РФ целях – обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5% и числа турпоездок до 140 млн.