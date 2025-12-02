Более 54 млрд рублей вложат в развитие ЖКХ Тюменской области до 2040 года

Свыше 54 млрд рублей будет инвестировано в развитие коммунальной инфраструктуры Тюменской области до 2040 года - за это время команда частного партнёра построит и реконструирует более тысячи коммунальных объектов, в том числе 378 км сетей водоснабжения и 118 км сетей водоотведения, в 70 малых населенных пунктах установит станции водоочистки, сооьбщает информационный центр правительства ТО.

Подписано концессионное соглашение о развитии систем водоснабжения и водоотведения Ялуторовска. Это 16-я концессия, заключенная в 2025 году.

Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев:

По условиям соглашения между правительством Тюменской области, администрацией Ялуторовска и компанией "Росводоканал Тюмень" в муниципалитете предстоит реконструировать и построить 2 водозабора, очистные сооружения канализации и 23 км сетей водоснабжения и водоотведения. Эти масштабные работы потребуют серьёзных инвестиций – более 4 млрд рублей.

Подготовка к заключению стратегического партнёрства шла два года. Рабочая группа изучила состояние существующих объектов, определила планы развития систем водоснабжения и водоотведения. По каждому населённому пункту и составила графики работ на ближайшие 15 лет.

В регионе сформирован единый оператор водоснабжения. Операционную деятельность в муниципалитетах специалисты начнут с 1 января 2026 года.

Срок концессии – 49 лет. Соглашениями определяется вектор модернизации систем водоснабжения и водоотведения, тарифная политика и единые условия предоставления услуг.

Правительство региона будет контролировать соблюдение условий концессионных соглашений. Функциями технического контроля наделено ГБУ "Дирекция коммунально-хозяйственного строительства".

В Тюменской области уже действуют 23 концессионных соглашения в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения.