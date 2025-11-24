В Тюмени активно создают условия для торговли фермерскими продуктами

У жителей Тюмени достаточно возможностей для того, чтобы приобретать продукты питания, произведенные местными предприятиями, об этом депутатам Тюменской гордумы на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету сообщила директор городского департамента потребительского рынка Елена Еремина.

Наиболее популярными и горожан являются продовольственные ярмарки, где можно купить все — от дикоросов, мяса, рыбы до мучных и молочных изделий. В прошлом году их было 10, в этом году 6 уже прошло, в планах еще 2. Летом горожане и фермеры могут торговать в специально установленных для них брендированных лотках "Продаем свое". В городе уже 103 таких прилавка - в два раза больше в сравнении с 2024 годом, но власти собираются наращивать их количество, в том числе для того, чтобы нивелировать стихийные развалы и незаконную торговлю на улицах города. Продвижению и популяризации местных товаропроизводителей также способствуют гастрофестивали и участие местного бизнеса в различных городских массовых мероприятиях.

Зампредседателя постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Александр Соловьев уточнил, от чего зависит периодичность ярмарок и возможно ли увеличить их количество. Еремина пояснила, что количество зависит от сезонности, в холодное время года они проходят чаще, потому что так проще обеспечить свежесть продуктов. Более чем два раза в месяц их проводить нецелесообразно — посещаемость падает.

Дмитрий Елагин поинтересовался, как продвигаются товары в сетевых магазинах. По словам Ереминой, в ритейле до 40% продовольственных товаров - продукция местных крупных предприятий, на поддержку мелких предпринимателей и фермеров нацелены ярмарки.

Андрей Потапов уточнил, планируется ли увеличение фудтраков, в частности, их установка в районе пешеходной улицы Дзержинского. В центре не планируется, но "Комарово-парк" в теории может стать хорошей площадкой для такого фудкорта, считают в администрации.

В целом депутаты положительно оценили работу муниципалитета по созданию условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Тюмени. Георгий Муратов предложил систематизировать и разместить в открытом доступе адреса магазинов, в которых можно приобрести фермерские товары, Алексей Чирков выразил благодарность сотрудникам департамента потребрынка за проделанную работу.