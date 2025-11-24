Жители уральских регионов доверяют советам нейросетей по личным финансам

Жители регионов Уральского федерального округа разделились во мнениях относительно использования нейросетей в управлении личными финансами. Так, 54% участников такого исследования ВТБ сообщили, что не знают как в этом вопросе может помочь искусственный интеллект, а 42% – осведомлены или даже используют ИИ-возможности. Большинство таких пользователей находятся в возрасте 26-34 лет.

70% респондентов в Уральском федеральном округе воспользовались бы услугой автоматического анализа расходов нейросетью и персональными рекомендациями по оптимизации трат и сбережениям. Половину из них привлекают советы искусственного интеллекта по экономии денег. Еще четверть участников исследования хотели бы получать уведомления о возможных перерасходах, 17% рассчитывают на прогнозирование будущих трат. Наибольшее беспокойство вызывает мысль о потере контроля над финансами. Причем это с одинаковой долей характерно как для молодого поколения, так и у людей с большим жизненным опытом. Также представители всех поколений сошлись во мнении, что нейросетям достаточно только давать рекомендации и консультировать пользователей по возникающим вопросам. 75% респондентов готовы прислушиваться к таким советам. Оценка жителей Уральского федерального округа в целом совпала со среднестатистическим данными по стране. Лишь на Дальнем Востоке доля тех, кто предпочитает принимать финансовые решения самостоятельно, оказалась выше.