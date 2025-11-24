Инвестагентство Тюменской области в пятерке лучших по коммуникациям

Инвестиционное агентство Тюменской области вошло топ-5 агентств с высоким уровнем коммуникационной зрелости, таковы результаты совместного исследования Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития и PR‑агентством "Agenda".
Респонденты - 21 агентство территориального развития России, из них пять, в том числе, Инвестиционное агентство Тюменской области вошли в группу с высоким уровнем коммуникационной зрелости.
Гендиректор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов:
Высокая оценка - подтверждение эффективности коммуникационной стратегии Инвестагентства и открытости к диалогу с инвесторами, СМИ и партнёрами. В то же время результаты исследования дают нам новые направления для развития, и мы будем их активно использовать, вовлекая различные PR-инструменты для повышения экспертности и увеличения своего присутствия в инфополе.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru