Инвестагентство Тюменской области в пятерке лучших по коммуникациям

Инвестиционное агентство Тюменской области вошло топ-5 агентств с высоким уровнем коммуникационной зрелости, таковы результаты совместного исследования Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития и PR‑агентством "Agenda".

Респонденты - 21 агентство территориального развития России, из них пять, в том числе, Инвестиционное агентство Тюменской области вошли в группу с высоким уровнем коммуникационной зрелости.

Гендиректор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов: