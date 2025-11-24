Средний размер вклада в Тюменской области за год вырос на 135 тыс. рублей

По данным ВТБ, тюменцы увеличили объем сбережений на банковских вкладах в среднем до 1,5 млн рублей. Год назад средняя сумма вклада в Тюменской области составляла 1,35 млн рублей. С января по октябрь 2025 общий объем сбережений жителей региона в банке вырос почти на 15 млрд рублей.

Евгений Федосов, управляющий ВТБ в Тюменской области:

Мы фиксируем интересную тенденцию: тюменцы укрупняют свои вклады, только за последний месяц "средний чек" вырос сразу на 50 000 рублей, также с 62% до 70% выросла доля сбережений сроком до полугода. При этом растет количество накопительных счетов: в октябре, по сравнению с сентябрем, их стало больше на 1 300. Такое поведение свидетельствует о финансовой грамотности жителей региона и рациональном подходе в преддверии новогодних трат. Тюменцы не упускают возможность заработать проценты, имея средства всегда под рукой на счете.

В среднем на накопительном счете тюменцы хранят сегодня 140 тысяч рублей. С января этого года количество вкладов тюменцев практически не изменилось, а количество накопительных счетов выросло на 40 тысяч. Пик сберегательной активности этого года зафиксирован в июле, именно в этот месяц жители региона размещали на счетах максимальные суммы сбережений.