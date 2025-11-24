Грантовый конкурс для социальных и молодых предпринимателей проводят в Тюменской области

Департамент инвестполитики ТО с 25 ноября проводит конкурсный отбор на предоставление грантов социальным предприятиям и молодым предпринимателям.

Грант в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей предоставляется на проекты в сфере социального предпринимательства или в сфере предпринимательской деятельности при условии софинансирования расходов в размере не менее 25% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта. Для социальных предпринимателей подробности здесь, для молодых предпринимателей информация о конкурсе тут.

Заявки на частие в конкурсе принимаются до 12:00 22 декабря, указано в документах на сайте правительства ТО.