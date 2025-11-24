Моор: урбанистика и архитектура - актуальные темы, как для больших городов, так и для малых населенных пунктов

Накопленный в Тюменской области опыт комплексного развития территорий, сотрудничества с застройщиками, сохранения и эффективного использования исторического наследия оказался очень востребованным на региональных днях III Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России", которые прошли в областной столице, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

На региональных днях форума в Тюмени обсудили современные вызовы в сфере урбанистики и архитектуры. Глава региона принял участие в дискуссии "Архитектура будущего: смыслы и ценности":

Урбанистика и архитектура – одна из самых актуальных тем как для крупных городов, так и для небольших населенных пунктов. Стратегические документы по развитию муниципалитетов надо разрабатывать долго и тщательно. Не жалеть на это времени, вовлечь в обсуждение максимальное количество заинтересованных сторон. Так было в Тобольске, когда мы формировали мастер-план по туризму. Так сейчас мы создаем стратегию развития Тюменской агломерации и мастер-план исторической части областного центра. Каким будет наш населенный пункт для старшего поколения, для детей, для семей, для бизнеса, для тех, кто ездит на машине? Мы должны все эти вопросы учесть и найти консолидированное мнение. Это важно для того, чтобы избежать дорогостоящих ошибок и сопротивления при реализации наших планов.

По мнению губернатора, для эффективной работы по развитию муниципалитетов и созданию комфортной среды для жизни людей необходимы сильные компании-застройщики, способные на долгосрочные инвестиции:

Еще один механизм – это комплексное развитие территорий. В Тюмени действует 36 договоров КРТ. Это хороший инструмент не только для расселения ветхого и аварийного жилья, но и для вовлечения в строительную деятельность территорий, которые используются неэффективно.

Заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев в своем выступлении поделился впечатлениями о визите в Заводоуковский муниципальный округ:

Мы посмотрели практики, которые реализуются в муниципальном округе. В них чувствуется современный подход к архитектуре, урбанистике. Руководство муниципалитета вкладывает душу в то, что делает. На примере реализованных проектов комфортной городской среды мы видим, что пространства преображаются; в них используются мировые технологии, которыми можно гордиться. Важно, что проект "Формирование комфортной городской среды" делает упор на взаимодействие с жителями. Они являются активными участниками преобразований в своих населенных пунктах. При этом современные общественные пространства наполнены смыслом и выполняют воспитательную функцию для подрастающего поколения.

За три дня работы форума его участники осмотрели современные жилые массивы и общественные пространства в Тюмени и Тобольске, познакомились с историко-культурным наследием региона, обменялись опытом работы, встретились с ведущими федеральными экспертами.

"Чтобы двигаться вперед и эффективно использовать все инструменты нацпроекта "Инфраструктура для жизни", необходимы сильные управленцы, обладающие современными компетенциями. На форуме активно работали слушатели "Школы мэров" и участники нашей региональной программы "Боевой кадровый резерв". Считаю это очень важным", – подчеркнул Александр Моор.

Губернатор поблагодарил Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления за выбор Тюменской области в качестве площадки для проведения форума и выразил уверенность, что дискуссии, диалоги, контакты станут основой для новых проектов, направленных на реальное улучшение жизни людей.

Предложения и инициативы, выработанные в Тюмени, будут включены в итоговую программу III Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России", который пройдет в апреле 2026 года в Москве.