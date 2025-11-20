Тюменцы снова могут отправлять в США по почте подарки и документы

Фото пресс-службы Почты России

Почта России возобновила приём отправлений из Тюменской области в США в категориях "Подарок", "Документы" и "Коммерческий образец", до этого экспорт в страну был приостановлен из-за отмены беспошлинного режима.

Теперь в США можно снова отправлять подарки и образцы стоимостью до $100 и документы без товарных вложений. При оформлении отправления важно указать верную категорию. Если авиаперевозчик или таможенная служба США обнаружит, что вложение не соответствует заявленной категории, отправление не будет доставлено, предупреждает Почта России.

Чтобы успеть поздравить близких и знакомых в США с новогодними праздниками, подарки лучше отправить до 8 декабря.

Ранее в связи с указом правительства США "Отмена льгот de minimis для почтовых отправлений для всех стран", было приостановлено действие беспошлинного режима для всех стран для почтовых отправлений с товарами. Почта России, не имея возможности осуществлять доставку по этому маршруту, временно приостанавливала приём отправлений в США с 26 августа 2025 г. Компания продолжает прорабатывать возможность возобновления почтового обмена с США коммерческими отправлениями.