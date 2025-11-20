На Исторической площади Тюмени в 2026 году может появиться макет первого острога

Глава Тюмени Максим Афанасьев представил участникам региональных дней III Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России" макет первого Тюменского острога, который власти планируют создать совместно с Тюменским госуниверситетом в 2026 году на Исторической площади города.

"От проведения исторической экспертизы до создания архитектурного облика мы прошли большой путь. Хотим создать не просто экспонат, а локацию, где каждый житель и гость будет чувствовать место силы, с которой началось развитие Сибири. Место, которое будет притягивать", — пояснил Максим Афанасьев на визионерской мастер-лекции "Стратегия архитектурного развития: российский подход к формированию современной среды".

В январе этого года "Тюменские известия" писали, что на презентации 3D-модели острога сообщалось, что в комплекс войдут приказная изба, соборная церковь, Спасские проезжие ворота, Егорьевские (Георгиевские) проезжие ворота, Таможенная изба, Тюремный острог, амбары, воеводский двор и ряд других объектов.