Россияне могут оплачивать покупки в магазинах Вьетнама по QR-коду

ВТБ расширяет возможности оплаты товаров по QR-коду за рубежом. Теперь совершать покупки таким способом можно во Вьетнаме через мобильное приложение банка.

Пользователи смогут мгновенно оплачивать покупки в более чем 3 тыс. крупнейших точках продаж по всему Вьетнаму, просто наведя камеру через банковское приложение на QR-код на чеке или терминале магазина. Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией во вьетнамские донги. При этом комиссия за проведение платежа не взимается, а лимит одной операции составляет от 10 рублей до 350 тыс. рублей.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ:

По данным туроператоров, Вьетнам уверенно входит в топ-10 популярных направлений для россиян благодаря прямым рейсам и безвизовому режиму. В стране действует сервис оплаты по QR-коду VietQR, что значительно упрощает расчеты. Теперь и клиенты могут сканировать коды в ВТБ Онлайн для мгновенной оплаты товаров рублями без комиссий. Мы продолжаем глобально расширять удобные платежные решения за рубежом, удовлетворяя растущий спрос на современные и безопасные способы оплаты для миллионов путешественников.

Вьетнам — четвертая страна, где стал доступен сервис оплаты покупок по QR-коду. Ранее банк уже реализовал такую возможность для своих клиентов в Кыргызстане, Таджикистане и Турции. Осуществлять переводы пользователи могут более чем в 150 стран. В зависимости от направлений доступны переводы по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными.