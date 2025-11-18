"ЗапСибНефтехим" рассказал, чем удивил Никиту Михалкова

Народный артист РФ, режиссер и общественный деятель Никита Михалков посетил крупнейшее в стране нефтехимическое предприятие - тобольскую промышленную площадку СИБУРа - "ЗапСибНефтехим", после этого он рассказал зрителям, что восхищен и впечатлен местным предприятием.

Никита Михалков познакомился с работой заводов, расположенных на Северной площадке "ЗапСибНефтехима", побывал в центральной операторной. Руководители предприятия рассказали о том, как попутный нефтяной газ, который приходит в Тобольск с месторождений в Югре и на Ямале, превращается на "ЗапСибНефтехиме" в продукт с высокой добавленной стоимостью – самые востребованные в мире полимеры полиэтилен и полипропилен. "Большая часть предметов, которые нас всех окружают в повседневной жизни, сделаны с использованием синтетических материалов. Из полимерного сырья изготавливают материалы и продукцию для строительства, ЖКХ, автопрома, медицины, пищевой промышленности. Сегодня мы выпускаем более 100 различных марок полиэтилена и полипропилена, и каждая вторая тонна этих полимеров произведена в Тобольске", - отметил Андрей Кугаевский, генеральный директор "ЗапСибНефтехима".

Технологичность и экологичность, а также масштабы производства и высокий уровень цифровизации и работа над технологическим суверенитетом не оставили народного артиста равнодушным. "Сегодня я побывал на фантастическом предприятии СИБУРа "ЗапСибНефтехиме". Для меня было потрясение - насколько это мощно, насколько содержание – то, о чем рассказывают на предприятии, совпадает с формой. Спасибо большое за это приглашение", - сказал Никита Михалков.

Также народный артист оценили вклад "Сибура" в развитие и сохранение исторических памятников Тобольска: "Такие города - это квинтэссенция исторических достоинств. Это замечательный город. Их нужно сохранять, хоть это и не просто. Если нет пульса исторического, это все будет внешне красиво и удобно, но в этом не будет души. А Тобольск - это город с душой, это очень важно".

Визит состоялся в рамках больших гастролей "Мастерской "12" Никиты Михалкова, организованных в Тобольске ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры РФ и при поддержке компании "Сибур". жители Тобольска увидели спектакль "12", который заставляет зрителя задуматься над главными темами жизни – справедливостью, милосердием, законностью и человечностью. Гастроли Мастерской "12" продолжатся в Тюмени.