Россияне стали чаще выбирать российские вина

На Саммите виноделов в рамках Российского винодельческого форума были подведены пятилетние итоги работы Ассоциации виноградарей и виноделов России.

"В числе важных достижений: россияне стали отдавать предпочтение нашим винам и считают их более качественными; уже более 300 млн бутылок отмечены знаком "Вино России"; российские вина появились на рейсах РЖД и авиакомпаний; в магазинах обязательным стало наличие полки с отечественными винами", - сообщает Фонд Росконгресс.

"Российское вино через десять лет займет 80% рынка страны, для этого нужно увеличить площадь виноградников минимум вдвое", - пишет РИА Новости со ссылкой на члена правления АВВР Дмитрия Киселева.