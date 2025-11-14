Эксперты дали прогнозы по инфляции, ВВП и производительности труда

Повышение внутренней эффективности предприятий станет ключевым фактором для поддержания конкурентоспособности экономики в условиях высоких ставок и ограниченного доступа к внешнему капиталу, а смягчение денежно-кредитной политики даст стимул для активизации инвестиций. Такой вывод сделали участники макросессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет! Краснодар".

По оценке банка, инфляция по итогам текущего года составит чуть выше 7%, а в 2026 году снизится до 5,5%, что все еще выше целевого уровня Банка России. При этом, по словам члена правления ВТБ Виталия Сергейчука, сбалансированный рост — это около 1,5% ВВП.

Участники дискуссии подчеркнули, что новые инвестиционные возможности будут связаны прежде всего с развитием промышленности, локализацией производств и технологической модернизацией. Необходимость повышения производительности труда обусловлена и низкой безработицей, ставящей "рекорд за рекордом". Отдельное внимание на форуме уделили роли бизнеса в повышении качества жизни населения.

Никита Колесниченко, вице-президент по управлению проектами ГК DOGMA: