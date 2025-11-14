Эксперты дали прогнозы по инфляции, ВВП и производительности труда

Повышение внутренней эффективности предприятий станет ключевым фактором для поддержания конкурентоспособности экономики в условиях высоких ставок и ограниченного доступа к внешнему капиталу, а смягчение денежно-кредитной политики даст стимул для активизации инвестиций. Такой вывод сделали участники макросессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет! Краснодар".
По оценке банка, инфляция по итогам текущего года составит чуть выше 7%, а в 2026 году снизится до 5,5%, что все еще выше целевого уровня Банка России. При этом, по словам члена правления ВТБ Виталия Сергейчука, сбалансированный рост — это около 1,5% ВВП.
Участники дискуссии подчеркнули, что новые инвестиционные возможности будут связаны прежде всего с развитием промышленности, локализацией производств и технологической модернизацией. Необходимость повышения производительности труда обусловлена и низкой безработицей, ставящей "рекорд за рекордом". Отдельное внимание на форуме уделили роли бизнеса в повышении качества жизни населения.
Никита Колесниченко, вице-президент по управлению проектами ГК DOGMA:
Повышение производительности труда и развитие территорий — это взаимосвязанные процессы. Когда бизнес вкладывается в благоустройство, социальную инфраструктуру, создание комфортных условий для жизни и работы — выигрывает вся экономика. Современная городская среда формирует у людей чувство стабильности, уверенности и желания работать лучше. Такой подход позволяет регионам удерживать людей. Поэтому мы рассматриваем девелопмент не только как бизнес, но и как инструмент социально-экономического развития регионов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru